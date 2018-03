Stoch in eigener Liga! Kraft auf Platz acht

Stefan Kraft hat am Dienstag beim Weltcup-Skispringen in Lillehammer als bester Österreicher den achten Rang belegt. Der Sieg ging in überlegener Manier an den Polen Kamil Stoch, der bereits seinen sechsten Saisonsieg feierte. Der Weltcup-Leader, der in der „Raw-Air“-Serie mit 56,2 Punkten führt, verwies seinen Landsmann Dawid Kubacki um 27,7 Zähler auf Platz zwei.