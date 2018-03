Flixbus testet erstmals E-Busse im Fernverkehr

Flixbus testet noch heuer in Deutschland und Frankreich erstmals E-Busse im Fernbus-Linienverkehr. Wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte, starten Anfang April in Frankreich die ersten vollelektrischen Fernbusse, hier wird es einen Testbetrieb zwischen Paris und Amiens im Norden des Landes geben.