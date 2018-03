Viel Lärm um Nichts im Mafia-Milieu

Nach Shakespeare widmet sich Gergen übrigens der „Silent Night“, die am 24. November anlässlich des 200-jährigen Jubiläums in der Felsenreitschule zur Aufführung kommt, und zu der Siedah Garrett, die schon mit Michael Jackson arbeitete, die Songs beisteuert. „Es wird allerdings kein Stück über die Entstehungsgeschichte des weltberühmten Lieds. Vielmehr wird dieses eher eine untergeordnete Rolle spielen, und die Friedensbotschaft in einer ,bunten’ Welt der unterschiedlichen Nationen, Hautfarben und sexuellen Gesinnungen im Mittelpunkt stehen“, so Gergen, der bis dahin noch „Die drei Musketiere“ beim Musicalsommer Winzendorf, „Cinderella“ in München, sowie „Die Entführung aus dem Serail“ im Zeltpalast Herzig auf die Bühne bringt. Für Letzteres lässt er im übrigen das Libretto komplett neu verfassen – der Mann liebt eben Herausforderungen!