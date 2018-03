Saudi-Arabien beschließt Einstieg in Atomenergie

Saudi-Arabien arbeitet seit geraumer Zeit an einer Diversifizierung der eigenen Energieversorgung. Am Dienstag ist in diesem Zusammenhang eine neue Ära eingeläutet worden: Das Königreich hat beschlossen, nun auch auf Atomenergie zu setzen. Das Kabinett des Ölstaats billigte einen Nationalen Atomenergieplan, der den Bau von bis zu 16 Kernkraftwerken in den kommenden 20 Jahren vorsieht.