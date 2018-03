„Träumte von den Zwergen“

Auf Zwerge brauchen einmal Zeit für sich, um sich so richtig zu erholen. Seit Mitte November machen die 15 Figuren des Salzburger Zwergerlgartens „Kur“ bei Steinmetz Erich Reichl in Hallein. Der Meister reinigt sie von Kopf bis Fuß. Und die Knirpse kamen ihm sogar im Schlaf unter. Großes Eröffnungsfest am 27. April!