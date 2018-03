Strategie-Wechsel in der Sozialpolitik

Auf Oberösterreichs Sozialpolitik kommt in Altenpflege und Behindertenbetreuung ein Strategiewechsel zu, abgebildet in 98 Einzelmaßnahmen im Abschlussbericht des Reformprojektes „Sozialressort 2021+“. So zum Beispiel werden keine neuen Alten- und Pflegeheime mehr errichtet und die Wohn-Vollbetreuung für Behinderte wird durch Teilbetreuungen ergänzt.