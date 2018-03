Neuer Fernseher zur WM: Darauf sollten Sie achten

Bis zur Fußball-WM in Russland sind es nur noch ein paar Wochen. Traditionell nehmen Konsumenten derlei Großereignisse oft zum Anlass für eine TV-Neuanschaffung: In der Branche schätzt man, dass die Österreicher anlässlich der WM heuer eine Viertelmillion neue Fernseher kaufen werden. Aber worauf kommt es dabei an? Aktuell in aller Munde: Der Kampf zwischen OLED- und Quantenpunkt-TVs mit 4K- bzw. UHD-Auflösung, ein Formatwildwuchs bei HDR, verschiedene Smart-TV-Betriebssysteme – und einer, der zu spät zur Fußballparty kommt.