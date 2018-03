Busspur bringt zehn Minuten Zeitgewinn

Der Öffi-Ausbau in Salzburg geht weiter. Zwischen Ursprung und dem Kreisverkehr Elixhausen wird eine neue Busspur errichtet. Der Baubeginn erfolgte vergangene Woche. Die Zeitersparnis soll auf dem Teilstück der Mattseer Landesstraße beachtlich sein: Ganze zehn Minuten erhoffen sich die Beteiligten. Und das auf 900 Meter! Für die Autofahrer ändert sich nichts. Die eine Fahrspur in Richtung Stadt Salzburg bleibt wie bisher erhalten. „Wir freuen uns sehr, dass sich in der Sache etwas bewegt. Die Spur ist dringend notwendig. Alleine in der Spitze in der Früh profitieren 15 Busse davon“, sagt SVV-Sprecher Johannes Gfrerer.