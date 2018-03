Rückkehr gelungen: Gute Saison am Gaberl

Vor allem die Preise hätten als Magnet gewirkt: Kinder bis 14 Jahre fahren kostenlos, Erwachsene zahlen für die Tageskarte nur 22 Euro. Das Skigebiet Gaberl soll natürlich auch in der nächsten Wintersaison geöffnet sein, dann ist eine gemeinsame Liftkarte mit dem kleinen Skigebiet in Kleinlobming geplant. Warum nicht mit der nahen Märchenwiese? Das scheitert laut Gauss am fehlenden gemeinsamen Kartensystem.