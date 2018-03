Salzburger Polizei überführte Serieneinbrecher

Ermittlungen führten die Polizei später zu einem von dem 49-Jährigen angeführten serbischen Familienclan. Der Familienvater wurde im Dezember in Schweden festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Bei einer Hausdurchsuchung in seiner Wohnung stellte die Polizei Schmuck aus anderen Einbrüchen sicher. Einige der Gegenstände konnten an die Geschädigten ausgefolgt werden. Der Serbe wartet derzeit in die Justizanstalt Puch-Urstein auf sein Verfahren. Gegen seinen 23-jährigen Sohn besteht ein Haftbefehl. Und auch die beiden Komplizen sind noch flüchtig.