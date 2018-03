Salzburg-Legenden: „Bullen können Bewerb gewinnen“

Thomas Winklhofer: „Sie sind so gelassen“

Thomas Winklhofer (47), einst Abwehrhüne bei Austria Salzburg, 20-facher Teamkicker sowie 2007 noch Meister mit Red Bull, sieht die Rose-Crew vorm Rückspiel in Dortmund in einer Top-Ausgangslage: „Ich hatte die Befürchtung, dass sie mit dem Druck und der Kulisse in Dortmund nicht klarkommen würden. Nichts davon ist geschehen. Sie sind so gelassen. Da ist aktuell ein richtiger Flow drinnen, die Leichtigkeit ist spürbar. Wenn sie die Leistung von Dortmund halbwegs wiederholen können, bin ich vom Aufstieg ins Viertelfinale überzeugt.“