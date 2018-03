Betreuerin betäubt Kinder - und geht ins Solarium

Kinder mit Schlafhormon betäubt

Melatonin ist ein Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen - den sogenannten zirkadianen Rhythmus - steuert. Es wird in der Zirbeldrüse aus Serotonin hergestellt. Das Schlafhormon Melatonin wird in den USA, wo es in zahlreichen Nahrungsergänzungsmitteln enthalten ist, als neues Wundermittel gehandelt. Tatsächlich ist seine Wirkung bislang aber nur unzureichend erforscht – deswegen darf es in Deutschland lediglich als Schlafmittel verwendet werden. Auch über mögliche Nebenwirkungen von Melatonin ist noch zu wenig bekannt.