Freistadt stellt fünf neue Radarboxen auf

Stadteinfahrten und Siedlung wird überwacht

Dauerhaft überwacht wird die Geschwindigkeit künftig etwa an den Stadteinfahrten in allen Himmelsrichtungen (Leonfeldner Straße, Jaunitzsiedlung, Eglsee und Vierzehnstraße). Das fünfte Gerät wird im Siedlungsgebiet bei der St.-Peter-Straße aufgestellt. Alle Radargeräte blitzen in beide Richtungen!