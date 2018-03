Unbekannte Täter tourten durch Villach und Spittal

Die Vorgehensweise der Täter ist in allen Fällen die gleiche: „Sowohl in Villach als auch in Spittal versuchten die Einbrecher direkt über die Haupteingangstüren in das Innere der Gebäude zu gelangen“, schildert ein Polizist. In Villach versuchten die Täter gleich bei fünf Betrieben mitten in der Innenstadt ihr Glück. „Bei einem Geschäftslokal wurde die komplette Eingangstür ausgehebelt. In der Folge wurden weitere Türen zu Büros aufgebrochen und anschließend sämtliche Räume durchsucht“, so der Polizist weiter: „Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang noch nicht erhoben werden.“