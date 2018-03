Er ist der „Gustav Gans“ des Profifußballs

Sie erinnern sich sicher an den Vetter von Donald Duck, der in den Disney-Geschichten immer „Schoßkind des Glücks“ genannt wurde. Die Rede ist von Gustav Gans, der alles gewinnt, egal um was es geht, oder ob er überhaupt am jeweiligen Wettbewerb teilnimmt. Jetzt gibt es auch einen Profi-Fußballer, der ähnlich viel Glück aufweisen kann, wie der Cartoon-Held. Er ist Serbe, spielt bei Benfica Lissabon und heißt Ljubomir Fejsa.