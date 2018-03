Grazer Grün-Oase wird doch verkauft

Das Ringen um eine 53.000 m2 große Ackerfläche an der Bezirksgrenze von Wetzelsdorf und Straßgang geht weiter. Das Areal gehört zur Landwirtschaftsschule Alt-Grottenhof und ist eine der letzten unverbauten Flächen in der Gegend. Um den Aus- und Umbau der Schule zu finanzieren, will Seitinger den Acker verkaufen.