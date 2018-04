Die Steiermark gastiert wieder am Rathausplatz

Beim 22. Steiermark-Frühling können sich die Festbesucher an nahezu 100 Genussstationen sprichwörtlich durch die gesamte Steiermark kosten. Für zünftige Urlaubsstimmung sorgt auch die „Musi“ – von Volks- und Blasmusik über Schuhplattln bis Jazz ist alles dabei. Ein besonderer Schwerpunkt ist heuer auch den Kindern sowie dem Familienurlaub in der Steiermark gewidmet. Das gesamte Programm wird in Kürze bekanntgegeben.