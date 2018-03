„Ich werde Marcel ganz sicher nicht überreden!“

Österreich wird in Åre zum 29. Mal in Serie den Nationencup gewinnen. Wie erklären Sie diese Dominanz?

Ich sag ja immer: Interessant wird der Nationencup für die Öffentlichkeit erst wieder dann werden, wenn wir ihn einmal nicht gewinnen sollten. Dabei ist das alles andere als selbstverständlich! Früher waren wir weit weg, hinter der Schweiz, Frankreich oder Italien. Und jetzt holen wir ihn zum 29. Mal in Folge. So eine lange Zeitspanne, das spricht schon für die gute Arbeit des ganzen Teams.