Bayern stehen bei Besiktas vor Pflichtaufgabe

Rekordeinkauf Philippe Coutinho ist nach seinem Wechsel von Liverpool Anfang Jänner nicht spielberechtigt. Der von den heimischen Fans zuletzt wiederholt ausgepfiffene Andre Gomes beklagte zuletzt, bei Barcelona sportlich gesehen die „Hölle“ zu erleben. Er wolle an manchen Tagen nicht einmal außer Haus gehen. Bleibt noch Jungstar Ousmane Dembele, der am Wochenende beim 2:0 in Malaga zu überzeugen wusste. Valverde stellte sich auf ein englisches Bollwerk ein. „Chelsea verteidigt sehr dicht. Wir sind hoffnungsvoll, aber es ist noch alles offen“, meinte der Coach, der mit seinem Team in dieser Saison in Liga, Cup und CL zu Hause noch ungeschlagen ist. Barca könnte außerdem eine Rekordmarke ausbauen: Die Blaugrana peilen die elfte Viertelfinal-Teilnahme in der Königsklasse in Serie an. 2012 scheiterten sie im Halbfinale an Chelsea. Nach einem 0:1 in London gab es nur ein 2:2 im Rückspiel.