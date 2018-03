Klimawandel treibt Schneehasen in die Höhe

Denn: Schneehasen sind an das Leben im Hochgebirge angepasst. Steigen die Temperaturen, können die Tiere ihre Körpertemperatur nicht so gut regulieren wie wärmeliebende Arten. Allerdings können sie nur in begrenztem Maß in höher gelegene, kühlere Gefilde ausweichen, berichten die Wissenschaftler im Fachjournal „Global Change Biology“.