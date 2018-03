McKennis mit Bestzeit im Aare-Abfahrtstraining

Im Weltcup-Abfahrtstraining auf verkürzter Strecke hat die US-Amerikanerin Alice McKennis am Dienstag in Aare in 57,11 Sekunden Bestzeit aufgestellt. Auf Platz zwei kam die Tschechin Ester Ledecka (0,23 Sekunden), Dritte war Johanna Schnarf aus dem italienischen Skiteam (0,40). Als beste Österreicherin kam Ramona Siebenhofer auf Platz sieben (0,59).