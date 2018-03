Diese süßen Trends lieben die Stars im Stanitzel

Allerdings lassen sie sich mit dunkelgrau umrandetem Mund nicht so gern von Paparazzi erwischen. Und in Wahrheit schmeckt den Damen der Trend des Vorjahres besser, nämlich bunt und fröhlich in allen Regenbogenfarben. Was allerdings nicht mehr geht, sind freilich die noch letzten Sommer unverzichtbaren Einhörner. Dafür hat ein neues Tier die Konditoreien erobert: Stanitzel in Fischgestalt, die von den Japanern abgeschauten Taiyaki Cones, werden gerade zum absoluten Must.