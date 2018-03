Schoko-Milch kommt von braunen Kühen

Eine Studie des US-Landwirtschaftministeriums hat bereits in den 1990er-Jahren herausgefunden, dass einer von fünf Erwachsenen nicht weiß, dass Hamburger aus Rindfleisch gemacht werden. Dass sich in der Zeit seitdem, der Bildungsstand, was Landwirtschaft und Lebensmittel betrifft, nicht wirklich verbessert hat, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2011. Forscher haben Volksschüler, sowie Kinder aus der Unterstufe in einem städtischen Gebiet in Kalifornien interviewt. Die Ergebnisse sind erschreckend: Die Hälfte der Befragten wusste nicht, dass Essiggurken aus Gurken sind oder dass Zwiebel und Salat Pflanzen sind. Drei von zehn Schülern hatte keine Ahnung davon, dass Käse aus Milch gewonnen wird.