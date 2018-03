Gute Defensive als Schlüssel für den KAC

Beim 3:2-Auswärtssieg in Bozen war Goalie David Madlener einer der Helden des Abends, konnte vor allem in der Endphase einige Topchancen der Südtiroler entschärfen. Wichtig war auch, dass die Rotjacken mehr Zweikämpfe gewinnen konnten. Madlener: „Wir haben uns nach der Auftaktniederlage gesagt, dass wir aggressiver auftreten müssen. Vor allem ab dem zweiten Drittel hat das gut geklappt.“ Auch heute beim zweiten Heimspiel erwartet sich der Vorarlberger abwartende Bozner: „Aber auch wir müssen in der Defensive gut stehen, dürfen keine Konter zulassen.“ Ganz wichtig wäre diesmal wieder eine frühe Führung. „Denn dann kann Bozen nicht so passiv spielen, muss auch etwas tun. Wir müssen auch da weitermachen, wo wir am Sonntag aufgehört haben und viele Schüsse aufs Tor bringen.“ Einen Ausfall könnte es geben: Stürmer Jamie Lundmark verpasste das Training am Montag, wackelt daher. Der junge Marco Richter hat schon wieder voll mittrainiert, wird laut Trainer Steve Walker diesmal aber noch geschont.