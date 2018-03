„Süße“ Teenager oft unterversorgt!

Den Übergang von der Erlebnis- zur Ergebnisorientierung bei Jugendlichen strukturiert zu begleiten, ist von zentraler Bedeutung, um Betreuungslücken zu vermeiden. Darauf bereitet zunächst der Pädiater vor. In dieser Phase wird konkret angesprochen, in welcher Einrichtung die weitere Betreuung stattfinden wird, was die jungen PatientInnen dort erwartet. Eigenverantwortung zu übernehmen, lautet das Motto. Danach bringen sogenannte Transitionssprechstunden Mediziner aus dem Zentrum für Kinder und dem für Erwachsene sowie die Betroffenen selbst zusammen, um gemeinsam die weitere Versorgung festzulegen. Dann können auch überlappende Termine angeboten werden, bei denen die Patienten zur Erwachseneneinrichtung gehen und danach Feedback an ihre Kinderärzte geben. Diese Doppelbetreuung sollte für einen gewissen Zeitraum aufrechterhalten werden. „Wir wissen, dass durch eine unstrukturierte Transition maximal 50 bis 55 Prozent weiter in einem spezialisierten Zentrum in Behandlung bleiben. Wird der Prozess strukturiert durchgeführt, sind es bis zu 80 Prozent“, erläutert Prof. Dr. Hofer.