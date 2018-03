Posse um Streusplitt: Wien kassiert 700 € Strafe

Neue Kältewelle rollt an

Doch was tun am Wochenende? Ab Samstag sind noch einmal Minusgrade im ganzen Land angekündigt. Für Wien prophezeien die Meteorologen einmal mehr Schneefall. „Dann müssen alle Liegenschaftsbesitzer wieder für sichere Gehsteige vor ihren Türen sorgen, falls es schneit“, so Volk weiter.