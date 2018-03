Kim Wilde bietet mehr als reine Nostalgie

Sie war in den 80ern Poster-Girl und Hit-Lieferantin („Kids In America“, „Cambodia“) und feierte vor 15 Jahren ihr Comeback: Kim Wilde. „Nach meiner Pause, in der ich geheiratet und Kinder bekommen habe, bin ich permanent auf Tour gewesen“, sagte die 57-Jährige im APA-Interview. Nun erscheint ihr neues Album „Here Come The Aliens“, am 19. Oktober gastiert Wilde in Wien. Sie verspricht „mehr als Nostalgie“.