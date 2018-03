Video zeigt tödliche Schüsse in US-Gerichtssaal

Angilau stand am 21. April 2014 vor dem Gericht in Salt Lake City. Dem Gang-Mitglied wurden Verschwörung, Raub, Verstöße gegen das Waffengesetz und Körperverletzung vorgeworfen. Bei dem Zeugen, den Angilau im Gerichtssaal mit dem Kugelschreiber attackierte, handelte es sich um ein anderes Gang-Mitglied. Es konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, als Angilau in den Zeugenstand hechtete. Der Angreifer wurde von vier Kugeln getroffen und verstarb am Weg ins Krankenhaus.