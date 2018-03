Buch über die Zeit des Anschlusses in Tirol

Das Beispiel zeigt, wie gut bereitet der Boden für die Nazis in Tirol war. „Als die NSDAP noch verboten war, lag der Anteil der Anhänger in Tirol unter dem Österreichdurchschnitt. Nach dem Anschluss war die Zahl der Parteigenossen deutlich höher als in anderen Bundesländern“, zeigt Historiker Horst Schreiber auf. Gemeinsam mit zehn weiteren Autoren zeichnet Schreiber im eben erschienenen Buch „1938 – Der Anschluss in den Bezirken Tirols“ (Studien Verlag) die Ereignisse rund um die Machtergreifung Hitlers nach. Die historischen Fakten sind durch eindrucksvolle Berichte von Zeitzeugen ergänzt. Im Buch ist u.a. der Briefverkehr der jüdischen Familie Krieser aus Innsbruck nachzulesen, entstanden in den ersten eineinhalb Jahren der NS-Zeit. Es sind beklemmende Schilderungen der wachsenden Bedrohung.