Misslungene Überraschung! Torte bringt Fan in Rage

Man stelle sich vor, man wünscht sich eine Geburtstagstorte mit dem Wappen seiner Lieblingsmannschaft und bekommt stattdessen eine mit dem Logo des größten Rivalen. So geschah es einem kleinen Napoli-Fan in Süditalien, der wenig Verständnis für die Situation zeigte. Auf jeden Fall wird schon in frühem Alter sichtbar, dass Kinder sich den verschiedenen Klubs schnell zugehörig fühlen oder eben schnell verstehen, was Rivalität bedeutet.