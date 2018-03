436 Millionen Euro für die steirische Bahn!

Bei den Bahnhöfen gehen die Arbeiten in Langenwang und Scheifling ins Finale. In Frohnleiten sind die Gleis- und Oberleitungsarbeiten abgeschlossen, bis 2019 wird der Kundenbereich erneuert. Ende des Jahres beginnt die Modernisierung des Bahnhofs Kapfenberg. Auch in Fehring und Lödersdorf geht es los. Voll im Gange sind laut ÖBB die Bauarbeiten am neuen Bahnhof Weststeiermark in Groß St. Florian.