Claudia Lösch vergibt Gold nach „Anfängerfehler“

Nach dem „Blech“-Montag hat es für Österreichs Team auch am Dienstag bei den Winter-Paralympics in Pyeongchang keine Medaille gegeben. Ganz bitter verlief dabei der vierte Wettkampftag für Claudia Lösch, die in der alpinen Super-Kombination auf Goldkurs lag, aber dann nach einem „Anfängerfehler“ ausfiel.