Schlager und Zulj erstmals im ÖFB-Teamkader dabei

Über 15.000 Fans haben sich bereits Tickets für das Slowenien-Spiel in Klagenfurt gesichert. Mit Xaver Schlager von Red Bull Salzburg und Peter Zulj von Sturm Graz stehen zwei Neulinge im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für die Länderspiele am 23. März in Klagenfurt gegen Slowenien und am 27. März auswärts gegen Luxemburg. Das gab Teamchef Franco Foda am Dienstag in Wien bekannt.