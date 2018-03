Transport mit 100 exotischen Vögeln gestoppt

Auf einem Markt in Budapest hatte ein Belgier die teuren Vögel, darunter Papageien, Sittiche, Zuchttauben und viele weitere seltene Singvögel um rund 5000 Euro erworben. Über Österreich wollte er die Tiere in sein Heimatland bringen und dort um ein Vielfaches vom Einkaufswert verkaufen. Außer ihm waren auch noch drei Iraker im Fahrzeug, einer davon als Chauffeur. Am Grenzübergang Nickelsdorf wurden die Beamten auf den Kleintransporter aufmerksam.