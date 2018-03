Fünf coole Outdoor-Aktivitäten nach Feierabend

Endlich ist er da - der Frühling. Nachdem der Winter am Ende noch einmal ordentlich für Minusgrade gesorgt hat, hat ihn die warme Jahreszeit doch noch abgelöst. Vorbei die Zeit der dicken Jacken und dem Vermeiden der kalten Luft im Freien. Ab jetzt können wieder die Sonnenstrahlen genossen werden. Es ist also an der Zeit kräftig Vitamin D zu tanken: City4U hat fünf Outdoor-Aktivitäten, die auch nach Feierabend noch unternommen werden können.