Sturz-Opfer Hettegger: Sein Vorbild heißt Veith

„Mit dem neuen Material brutaler fahren“

Wie kam es zu einer derart schweren Verletzung? „Die Piste war hart, gesalzen. Ich bin ausgerutscht, dann hat der Innenski noch mal gebissen und ich wurde in die Luft katapultiert.“ Nach Vize-Weltmeister Leitinger und Brennsteiner erwischte es in diesem Winter den dritten Salzburger im RTL schwer am Knie.