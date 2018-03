Alko-Lenker (44) krachte gegen Brückengeländer

Drei Verletzte forderten am Montag Abend Verkehrsunfälle in Tirol! Im Zillertal kam ein Alko-Lenker (44) von der Fahrbahn ab und krachte gegen ein Brückengeländer. Und in Völs geriet eine 35-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.