Beendet Aksel Lund Svindal seine Karriere?

„In den letzten Jahren habe ich mehr Zeit auf dem Ergometer als auf Schnee verbracht“, sagt der von unzähligen Verletzungen gebeutelte 35-Jährige. Der aber spätestens seit Gold in der Olympia-Abfahrt trotzdem fast alles gewonnen hat. Einzige Ausnahme: ein Sieg in der Kitzbühel-Abfahrt! „Die fehlt mir noch“, lächelt Aksel, „ich werde im Sommer in mich hineinhören und dann entscheiden, ob ich weitermache.“