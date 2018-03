Fast 200 Kilo: „Big Boy“ landet Wiener-Hit im Netz

Oglizán András (42) aus Budapest nennt sich den „größten Rapper Europas“. Wieso? Er bringt knapp 200 Kilo auf die Waage. Doch nicht nur durch sein „großes“ Auftreten bleibt er in Erinnerung, auch sein aktuelles Video ist bei den Usern beliebt. Über 90.000 Klicks in nur zwei Wochen zählt seine Hymne an die schönste Stadt der Welt - Wien. Wieso er die Hauptstadt so liebt, dass er einen Hit schrieb? City4U sprach mit ihm und zeigt euch den Clip: