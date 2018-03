Ex-NBA-Skandalboy Rodman zu Haftstrafe verurteilt!

Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman ist wegen Trunkenheit am Steuer zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden! Ein Gericht entschied am Montag, dass der 56-Jährige 90 Tage ins Gefängnis muss, wenn er in den nächsten drei Jahren gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Unter anderem muss der fünfmalige NBA-Champion an einem neunmonatigen Programm für Alkoholsünder teilnehmen.