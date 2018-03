Arnie will „Killer-Ölkonzerne“ vor Gericht zerren

Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien verriet in einem Podcast-Interview mit der Webseite „Politico“, dass er bereits mit mehreren privaten Anwaltskanzleien verhandelt, die ihn in einer Sammelklage unterstützen sollen. Zum Vorbild nimmt Arnold Schwarzenegger den Kampf gegen die Tabak-Industrie. Die musste Hunderte Millionen von Dollar an Schadenersatz zahlen, weil sie gewusst hatte, dass Rauchen tödlich sein kann.