Schüler entwerfen die Sticker für den Ironman

LH Peter Kaiser, selbst fünffacher Ironman, hätte schon eine Idee für einen Slogan: „Einmal Ironman, immer Ironman.“ Vorschläge können bis 25. April per E-Mail an orga.austria@ironman.com gesendet werden. „Die Gewinner erhalten tolle Preise und können das Spektakel hautnah miterleben“, so Ironman-Direktor Erwin Dokter.