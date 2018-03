Ringen um Olympia in Graz und Schladming

Offen sind auch die Kosten, sollte das IOC Graz und Schladming den Zuschlag erteilen (Entscheidung über Bewerberstatus im Oktober, Entscheidung über Zuschlag im Herbst 2019). Nagl: „Bis Ende September erarbeiten wir die exakten Pläne“. Sprich: Was braucht man an neuer Infrastruktur (etwa eine neue Halle in Graz), was kostet das alles und wie viel Geld gäbe es vom IOC?