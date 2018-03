Wattens-Sieg, Neustadt führte lange gegen Hartberg

In Wattens sahen die Zuseher eine ereignisreiche erste Hälfte, in der die Gäste durch Manuel Haas und David Sencar zweimal einen Rückstand egalisierten (21.,43.). Florian Buchacher bzw. Lukas Katnik durch einen Elfmeter brachten die Tiroler in Führung (18.,28.). Nach der Pause besorgte Benjamin Pranter erneut durch einen Strafstoß den 3:2-Endstand für die Hausherren. Beide Teams beendeten die Partie nach Gelb-Roten Karten für Haas (58.) bzw. Oumar Toure (74.) zu zehnt.