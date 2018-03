Lillehammer-Quali: Stoch Klasse für sich, Kraft 6.

Kamil Stoch ist in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcup-Bewerb in Lillehammer eine Klasse für sich gewesen. Der Pole sprang am Montag 139,5 Meter und hängte die Konkurrenz mit 153,3 Punkten deutlich ab. Stefan Kraft landete als Sechster (127,5 m/132,5 Punkte) im Spitzenfeld, es fehlte nicht viel auf den Zweiten Dawid Kubacki (131,5/136,4) sowie den Dritten Robert Johansson (131,0/136,3).