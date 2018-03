Sturm-Stürmer Eze: Bandeinriss im Sprunggelenk

Sturm-Graz-Stürmer Emeka Eze ist bei einem bösen Foul von Fabio Strauss im Duell bei der Admira am Samstag glimpflich davongekommen. Der 21-jährige Nigerianer erlitt nur einen Bandeinriss im Sprunggelenk. Das ergab eine MR-Untersuchung am Montag in Graz.