Als Wahlbeobachterin im Einsatz für die Demokratie

Mehrere Wochen in ein Malaria-Gebiet, kein Personenschutz in gefährlichen Regionen, keine Garantie für regelmäßiges Essen, wenig Hygiene – wenn Eva Fischer im Auftrag der OSZE oder der EU-Kommission als Wahlbeobachterin eingesetzt wird, dann gleichen ihre Reisen keinem Urlaub.

Im Gegenteil: In Ländern wie dem Kongo, Kenia, Ruanda oder Indonesien war sie nie als Touristin, sondern vielmehr als vom Land eingeladene Zeugin. „Wir reisen niemals in ein Land ein, ohne eingeladen zu sein. Wer uns einlädt, will international zeigen, dass demokratische Werte in diesem Land gelebt werden“, erklärt die ehemalige Lehrerin.