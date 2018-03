KTM präsentiert MotoGP-Team und Saisonziele

Dank Ersatzfahrer Mika Kallio konnte KTM die Wintertests aber nahtlos fortsetzen. Auch 2018 wird man als Neuling noch einige Sonder-Vorteile in Anspruch nehmen und bei mehreren Rennen - so auch in Österreich - drei Fahrer einsetzen können. 2019 wird es dann gleich vier RC16 aus Österreich am Start geben, weil das französische Tech-3-Team zu KTM wechselt. Die 2018-er-KTM ist einerseits eine Evolution und gleichzeitig gegenüber dem Vorjahr in praktisch fast allen Teilen neu. Die Motoren-Technologie hatte man schon im Vorjahr von Screamer auf Big Bang umgestellt, der Stoßdämpfer setzt nun am Zylinderkopf an. Bei den letzten der dreiteiligen Vorbereitungs-Testfahrten kam man zuletzt in Katar bis auf 1,2 Sekunden an die Bestzeit heran.