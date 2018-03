Nächster Drogentoter in der Zelle durch Überdosis

Drogen beim Ausgang besorgt

Auch das nunmehr zweite Opfer musste nicht die gesamte Zeit in der Zelle der Justizanstalt Wels absitzen, hatte Arbeitsausgänge. Dabei muss sich der 33-jährige türkische Staatsbürger Drogen besorgt haben. Er starb, wie die Welser Staatsanwaltschaftssprecherin Birgit Ahamer bestätigte, am vergangenen Samstag in seiner Gefängniszelle. Er wird in Linz obduziert.