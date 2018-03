USA drohen mit Alleingang, falls UNO nicht handelt

Die USA haben mit einem Alleingang in Syrien gedroht, sollte der UNO-Sicherheitsrat in dem Bürgerkriegsland nicht handeln. Es sei nicht der bevorzugte Weg, sagte UN-Botschafterin Nikki Haley am Montag vor dem UN-Gremium. Aber die USA hätten in der Vergangenheit bewiesen, dazu bereit zu sein und seien es auch jetzt.